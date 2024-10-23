"الأزمة التنموية خطيرة".. الأمم المتحدة تُحذِّر: حرب إسرائيل أعادت غزة 69 عامًا للوراء

وشنت إسرائيل حربًا على حركة حماس في غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي بعد أن هاجمت الحركة جنوب إسرائيل؛ ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأخذ أكثر من 250 رهينة. وقتل الهجوم الإسرائيلي أكثر من 42000 شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة هناك، وشرَّد معظم سكانها، ومهد مساحات شاسعة من المنطقة.