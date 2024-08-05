فتش عن جرائم إسرائيل.. "المرصد الأورومتوسطي": إعدام جماعي للمرضى في غزة!

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي، أن "الحرمان من العلاج والغذاء الضروريين والمواد الأخرى التي لا غنى عنها للبقاء هو قتل بطيء لمَن لم تقتله الهجمات العسكرية الإسرائيلية على نحوٍ مباشر".