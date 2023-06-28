ارتفاع حصيلة قتلى المبنى السكني المنهار في الإسكندرية إلى 10 ضحايا

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قرّرت حبس مالك الطابق الـ14 بعقار الإسكندرية المنهار، ومقاول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم: قتل خطأ، وإصابة خطأ، وبناء دون ترخيص.