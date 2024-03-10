حذّر "نتنياهو" من "الخطأ الكبير".. "بايدن": لن أتخلى عن إسرائيل أبداً ولكن!

وقال بايدن: "جلست مع الرجل (نتنياهو) وقلت له: انظر، لا تكرّر الخطأ ذاته الذي ارتكبته الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ارتكبت خطأ (رغم) أننا لاحقنا (أسامة) بن لادن حتى وصلنا إليه، لكن لم يكن يجب علينا أن ندخل.. العراق وأفغانستان، لم يكن ذلك ضرورياً، وتسبّب في مشكلات أكثر من حلها".