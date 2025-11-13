ترامب يعلن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر ٤٣ يومًا، وتسبب في اضطرابات واسعة طالت قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.
وقال ترامب في كلمة له عقب إقرار مجلس النواب مشروع القرار الذي ينهي الإغلاق ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أُعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".
وأكد أن توقيعه على التشريع سيُعيد الحكومة الفيدرالية إلى عملياتها الطبيعية، مضيفًا: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة، وبذلك ستُصرف مرتبات الموظفين في إداراتهم ووزاراتهم".
ووجّه ترامب انتقادات حادة إلى الحزب الديمقراطي، قائلاً: "نُوجّه رسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز"، معتبرًا أن الديمقراطيين تسببوا بخسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي.
وتابع: "أدعو الشعب الأميركي ألا ينسى ما فعله الديمقراطيون ببلدنا عندما تحين انتخابات التجديد النصفي".
واتهم الديمقراطيين بأنهم كانوا السبب في إلغاء عدد كبير من رحلات الطيران وتأخير صرف الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين والأسر الأميركية، إلى جانب الإضرار بالشركات الصغيرة المتعاقدة مع الحكومة.
واختتم ترامب حديثه بالقول: "المتطرفون في الحزب الديمقراطي كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق، ولن نترك هذا الانقسام الذي أحدثوه يستمر".