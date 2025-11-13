ترامب يعلن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

وقال ترامب في كلمة له عقب إقرار مجلس النواب مشروع القرار الذي ينهي الإغلاق ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أُعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".