الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بوقف المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين

وأضاف: "إن هذا التزامن المشبوه وغير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي، مع شن حملة مسعورة للمساس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والمساس بالأجندة الفلسطينية؛ يشكّل محاولة للتهرب من وقف الحرب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية".