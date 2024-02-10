الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بوقف المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين

طالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الإدارة الأمريكية، اليوم (السبت) بإجبار إسرائيل على وقف مجازر الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال "أبو ردينة" في بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية: "إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يُعفيان الإدارة الأمريكية من المسؤولية".
وأضاف: "إن هذا التزامن المشبوه وغير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي، مع شن حملة مسعورة للمساس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والمساس بالأجندة الفلسطينية؛ يشكّل محاولة للتهرب من وقف الحرب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية".
ودعا "أبو ردينة" العالم إلى الوقوف صفًّا واحدًا لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني والتصدي للتهجير.