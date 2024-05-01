"حماس": تصريحات "بلينكن" ولوم الحركة "مخالفة للحقيقة".. وتستهدف تبرئة الاحتلال

وصف رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس سامي أبو زهري، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي تُلقي باللوم على الحركة في تأخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؛ بأنها "مخالفة للحقيقة".
وحث بلينكن، الذي يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، "حماس" على قبول عرض الاحتلال المتضمن الإفراج عن رهائن، ووقفًا لإطلاق النار، ووصفه بأنه "سخي للغاية".
وقال "أبو زهري" وفق "سكاي نيوز عربية": إنها "تصريحات مخالفة للحقيقة، وليس غريبًا أن تصدر من بلينكن المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أمريكا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئة الاحتلال".
وأضاف أن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" -باعتراف الوفد المفاوض الإسرائيلي- هو مَن يعطل التوصل لاتفاق.. تلقينا قبل عدة أيام فقط ردًّا رسميًّا إسرائيليًّا وهو قيد الدراسة".
وأشار وفق "رويترز" إلى أن حماس لا تزال تدرس أحدث عرض لوقف إطلاق النار.