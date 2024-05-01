"حماس": تصريحات "بلينكن" ولوم الحركة "مخالفة للحقيقة".. وتستهدف تبرئة الاحتلال

وحث بلينكن، الذي يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، "حماس" على قبول عرض الاحتلال المتضمن الإفراج عن رهائن، ووقفًا لإطلاق النار، ووصفه بأنه "سخي للغاية".