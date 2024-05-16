وفد إلى مصر وقطر.. "عائلات أسرى إسرائيل" تطالب "نتنياهو" بصفقة تعيد ذويهم!

وفي أواخر نوفمبر التزمت إسرائيل وحماس بهدنة استمرت أسبوعًا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليًا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينيًا كانوا محتجزين في سجونها.