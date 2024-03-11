منذ بدء العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.112 شخصًا

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.112 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت مصادر طبية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72.760 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت وفق وكالة "وفا" للأنباء، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 67 مواطنًا، وإصابة 106 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء؛ بينما حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيدًا.