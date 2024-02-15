"الصحة العالمية" تحذر من كارثة إذا وقع توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح

وأوضح التقرير أنه تم تدمير ما لا يقل عن 26 من تلك المباني، فيما تعرضت مدارس حوالي 175,000 طالب وأكثر من 6,500 معلم للقصف المباشر خلال الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 55 بالمئة من المدارس في غزة ستحتاج، إما إلى إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة.