في الذكرى الـ44 لـ"الثورة".. المدن الإيرانية تتفجر بالاحتجاجات واختراق التلفزيون الرسمي

وخرج "رئيسي" وسط حشد من أنصاره في ساحة الحرية في طهران، حيث ألقى خطابًا جدد فيه اتهاماته للغرب بالتخطيط للاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران.