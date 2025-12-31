تفجير انتحاري يهز حلب.. مقتل رجل أمن وإصابات بعد إحباط مخطط لاستهداف كنيسة

قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي السوري وأُصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في مدينة حلب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضحت قناة "الإخبارية السورية" أن الانتحاري فجّر نفسه خلال تفتيشه من قِبل دورية أمنية في منطقة باب الفرج، بعد أن أثار الاشتباه بسلوكه.
وفي التفاصيل، نقلت مصادر "العربية" عن مسؤولين أن الانتحاري كان في طريقه لاستهداف كنيسة في المدينة، قبل أن تتم محاصرته من قِبل رجال الأمن، ما دفعه لتفجير نفسه.
وأكدت مصادر "الحدث" أن إحباط الهجوم المحتمل جاء نتيجة يقظة قوات الأمن، ما حال دون وقوع مجزرة في مكان العبادة المستهدف.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تعرّض خطوط الضغط العالي الكهربائية في المنطقة الجنوبية لاعتداء أدى إلى تأثر الشبكة المغذية لدمشق وريفها، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية أو الجهة المسؤولة.