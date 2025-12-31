تفجير انتحاري يهز حلب.. مقتل رجل أمن وإصابات بعد إحباط مخطط لاستهداف كنيسة

وفي التفاصيل، نقلت مصادر "العربية" عن مسؤولين أن الانتحاري كان في طريقه لاستهداف كنيسة في المدينة، قبل أن تتم محاصرته من قِبل رجال الأمن، ما دفعه لتفجير نفسه.