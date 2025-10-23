قوانين متلاحقة تُرسّخ "الضم الزاحف".. الكنيست يشرعن السيطرة على الضفة الغربية "تسلسل زمني"

وفي الجلسة نفسها، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية أيضًا على مشروع قانون آخر لضم مستعمرة “معاليه أدوميم” شرق القدس، قدمه زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بدعم من أحزاب الائتلاف والمعارضة معًا، ما يعكس توافقًا واسعًا على مبدأ الضم وإن اختلفت الأطراف على التوقيت والأدوات.