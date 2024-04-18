هل كان ضحية آكلي لحوم البشر؟.. الرئيس الأمريكي يثير التكهنات بشأن موت عمه

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال بايدن للصحفيين في سكرانتون: "قاد طائرات بمحرك واحد، وقام برحلات استطلاعية فوق غينيا الجديدة. لقد تطوع لأن أحدًا لم يتمكن من القيام بذلك. لقد أسقطت طائرته في منطقة كان يوجد بها الكثير من أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة في ذلك الوقت".