السلطات العراقية تنتشل رفات 139 من ضحايا داعش من "شق طبيعي" ضخم

وفي التفاصيل، تقع حفرة علو عنتر في منطقة تلعفر على بعد نحو 70 كيلومترًا غرب مدينة الموصل، التي شكلت "عاصمة" التنظيم خلال فترة سيطرته، ولا يعرف عدد الجثث التي تم إلقاؤها في الحفرة، لكن جهود البحث عن مزيد من الضحايا لا تزال مستمرة.