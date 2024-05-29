استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر محلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة: إن دبابات الاحتلال المتمركزة وسط مخيم يبنا بجوار مسجد الهدى في المدينة، وقرب مفرق كير وبجوار مسجد علي ابن أبي طالب، وفي مناطق العودة والنجمة والشرقي وفي ملعب برقة وسط مخيم الشابورة، تقصف بين الحين والآخر منازل لفلسطينيين بالقذائف.