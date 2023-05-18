إصابة 40 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في الضفة الغربية

وقالت مصادر محلية إن "قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، حيث دوت صافرات الإنذار في البلدة القديمة ومحيطها، وهاجمت شباناً فلسطينيين بالرصاص الحي، فيما رد الفلسطينيون بعبوات ناسفة محلية الصنع، ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال".