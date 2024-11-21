رغم تأييد 14 دولة.. "أبوالغيط" يستنكر "الفيتو الأمريكي" لمنع وقف إطلاق النار بغزة

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض في مجلس الأمن لوقف قرار أيدته 14 دولة عضوًا في المجلس، يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وبإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع.
وأكد أبوالغيط "أن هذا الموقف الأمريكي المعزول دوليًا والمدان سياسيًا وأخلاقيًا، هو بمثابة ضوء أخضر لـ"إسرائيل" للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع؛ بهدف إفراغ الشمال من سكانه.
وشدد على أن الولايات المتحدة، عبر استخدامها حق النقض، ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة، وتشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحقيقا لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف ومخططاته التي تشمل الضم واعادة الاستيطان.
وقال "أبوالغيط" وفق وكالة "وفا" للأنباء: إن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة في مواجهة قرار لوقف العدوان على غزة يعزز من إخلال مجلس الأمن بمسؤولياته حيال صيانة الأمن والسلم الدوليين، ويضعف المنظومة الأممية ويقوض الثقة فيها.