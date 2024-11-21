رغم تأييد 14 دولة.. "أبوالغيط" يستنكر "الفيتو الأمريكي" لمنع وقف إطلاق النار بغزة

وأكد أبوالغيط "أن هذا الموقف الأمريكي المعزول دوليًا والمدان سياسيًا وأخلاقيًا، هو بمثابة ضوء أخضر لـ"إسرائيل" للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع؛ بهدف إفراغ الشمال من سكانه.