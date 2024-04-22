أمريكا تُجري محادثات مع النيجر لسحب ألف من جنودها

وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد أعلن في مارس الماضي إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن، التي وافقت على سحب قواتها الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسال وفد إلى نيامي في غضون أيام.