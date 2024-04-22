أمريكا تُجري محادثات مع النيجر لسحب ألف من جنودها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة بدأت بإجراء مناقشات مع النيجر بشأن سحب أكثر من ألف جندي أمريكي، من البلاد التي تعد قاعدة رئيسة لعمليات "مكافحة الإرهاب" الإقليمية.
وقال المتحدث باسم "البنتاجون" الجنرال بات رايدر للصحافيين: "في استطاعتنا أن نؤكد بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر بشأن انسحاب منظم للقوات الأمريكية من البلاد".
وأوضح "رايدر" أن وزارة الدفاع أرسلت وفدًا صغيرًا من "البنتاجون" والقيادة الأمريكية في إفريقيا، للمشاركة في المناقشات، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد أعلن في مارس الماضي إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن، التي وافقت على سحب قواتها الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسال وفد إلى نيامي في غضون أيام.