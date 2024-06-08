الانقسامات تعصف بحكومة الحرب الإسرائيلية.. واستقالة محتملة لـ"غانتس"

وانضمّ "غانتس" إلى مجلس الحرب القوي الذي يتّخذ العديد من القرارات بشأن حرب غزة، بعد الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل، في مظاهرة للوحدة في وقت الأزمات، وأضاف ثقلًا إلى الدور كونه رئيس أركان الجيش السابق ووزير الدفاع السابق وشخصية معارضة شهيرة، ويُنظر إليه على أنه المنافس السياسي الرئيسي لـ"نتنياهو"، لكنّ تهديده بالاستقالة على الرغم من عدم وجود مؤشر عام على ما إذا كان سينفذ تهديده، يسلّط الضوء على حدة الانقسامات التي تضرب حكومة الحرب الإسرائيلية.