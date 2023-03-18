شهباز شريف: تصرفات عمران خان الغريبة مؤخرًا تكشف "ميوله الفاشية"

وقاد أسطورة الكريكيت السابق، احتجاجات في عموم البلاد بعد الإطاحة به من السلطة العام الماضي، ويواجه عددً كبيرًا من الدعاوى القضائية، وحاولت الشرطة القبض عليه يوم الثلاثاء لكن دون جدوى؛ مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع أعضاء في حزبه.