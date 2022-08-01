صور: 150 يومًا من الحرب الروسية الأوكرانية.. إلى أين وصلت المعركة؟

قبل نحو 150 يومًا اشتعلت الحرب في أوكرانيا بين البلدين الجارين موسكو وكييف، ومنذ ذلك الوقت لم يعد العالم بأسره كما كان قبل ذلك، فقد تأثر الاقتصاد العالمي سلبًا، وتفاقمت أزمة سلاسل الإمدادات الغذائية، وارتفعت أسعار الغذاء والمواد الخام، وتأثرت حركة التصنيع في الكثير من دول العالم كتبعات للحرب.