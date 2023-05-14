بعد ظهور أعضاء المعارضة باحتفال رسمي بكردستان.. طهران تحتج وتستدعي السفير العراقي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي في طهران؛ بسبب حضور أعضاء من أحزاب المعارضة الإيرانية في احتفال رسمي بإقليم كردستان العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "تم استدعاء سفير جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية وأبلغه رئيس دائرة الخليج الأولى في وزارة الخارجية باعتراض إيران الشديد على دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في حفل رسمي أقيم بإقليم كردستان العراق".
وبحسب مواقع عراقية؛ فإن وزارة الخارجية الإيرانية سلّمت السفير العراقي مذكرة احتجاج رسمية بعد استدعائه.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفق موقع "إيران إنترناشونال" اليوم، أن "رئيس دائرة الخليج الأولى بوزارة الخارجية وصف أيضًا استمرار بعض التحركات لهذه الجماعات في إقليم كردستان العراق، بأنه مخالف للاتفاق الأمني الأخير بين جمهورية إيران والعراق"؛ في إشارة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بغداد في 20 مارس الماضي لإنهاء أنشطة معارضي إيران في إقليم كردستان العراق.