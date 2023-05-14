بعد ظهور أعضاء المعارضة باحتفال رسمي بكردستان.. طهران تحتج وتستدعي السفير العراقي

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفق موقع "إيران إنترناشونال" اليوم، أن "رئيس دائرة الخليج الأولى بوزارة الخارجية وصف أيضًا استمرار بعض التحركات لهذه الجماعات في إقليم كردستان العراق، بأنه مخالف للاتفاق الأمني الأخير بين جمهورية إيران والعراق"؛ في إشارة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بغداد في 20 مارس الماضي لإنهاء أنشطة معارضي إيران في إقليم كردستان العراق.