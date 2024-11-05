تفاقم الخلاف مع برلين.. إيران تعلن وفاة "جمشيد شارمهد" قبل تنفيذ حكم إعدامه

وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت حكم الإعدام بحقّ "شارمهد"، البالغ من العمر 69 عامًا، في فبراير 2023 بتهمة "الإفساد في الأرض"، والتورط في تفجير مسجد في شيراز عام 2008، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وإصابة نحو 300 آخرين. وقد طالبت ابنته "غزالة شارمهد" عبر منصة "إكس" بتقديم دليل على إعدام والدها وتسليم جثمانه فورًا.