تفاقم الخلاف مع برلين.. إيران تعلن وفاة "جمشيد شارمهد" قبل تنفيذ حكم إعدامه

نقلت وسائلُ إعلام إيرانية رسمية، اليوم، عن السلطة القضائية؛ أنّ المواطن الإيراني الألماني "جمشيد شارمهد" توفّي قبل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، رغم إعلان طهران سابقًا أن إعدامه تم في 28 أكتوبر الماضي.
وصرّح المتحدث باسم السلطة القضائية "أصغر جهانغير"، في مؤتمر صحفي في طهران، بأن "جمشيد شارمهد" توفّي قبل تنفيذ حكم الإعدام، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت حكم الإعدام بحقّ "شارمهد"، البالغ من العمر 69 عامًا، في فبراير 2023 بتهمة "الإفساد في الأرض"، والتورط في تفجير مسجد في شيراز عام 2008، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وإصابة نحو 300 آخرين. وقد طالبت ابنته "غزالة شارمهد" عبر منصة "إكس" بتقديم دليل على إعدام والدها وتسليم جثمانه فورًا.
وتسبّب إعلان إعدام "شارمهد" في توتر دبلوماسي حادّ بين طهران وبرلين؛ حيث أغلقت ألمانيا عدة قنصليات إيرانية في البلاد، وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" طهران، متهمةً إياها باستخدام المحتجزين الأجانب لأغراض سياسية واستغلال دعم ألمانيا لإسرائيل كذريعة لتبرير حكم الإعدام بحق "شارمهد"؛ وفق "سكاي نيوز".