"الصحة السودانية": ارتفاع حصيلة ضحايا القتال إلى 512 قتيلاً وأكثر من 4000 جريح

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من أن 61 % من المرافق الصحية في الخرطوم مغلقة، و16 % فقط منها تعمل كالمعتاد، وتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض في ضوء الأوضاع بالبلاد.