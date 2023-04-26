"الصحة السودانية": ارتفاع حصيلة ضحايا القتال إلى 512 قتيلاً وأكثر من 4000 جريح

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 512 والإصابات 4193 حتى يوم أمس، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن ولاية الخرطوم وحدها شهدت 169 حالة وفاة، و2403 إصابات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع قادة الطرفين للمطالبة بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز، وذلك لتسهيل حركة الكوادر والأطباء وعمليات الإمداد.
وقالت الوزارة إن الخدمات الصحية في البلاد "مستقرة نسبيًا"، وإن بعض المستشفيات عادت إلى الخدمة بعد توقف، مضيفةً أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي ومكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة في البلاد.
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من أن 61 % من المرافق الصحية في الخرطوم مغلقة، و16 % فقط منها تعمل كالمعتاد، وتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض في ضوء الأوضاع بالبلاد.
وأشار غيبريسوس إلى أن لدى منظمة الصحة العالمية مخزونًا من الأدوية الأساسية وأكياس الدم وإمدادات الجراحة في انتظار التسليم، "لكننا نحتاج إلى توفير الوصول الآمن للقيام بذلك".