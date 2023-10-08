الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكر أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، خصوصًا تلك المرتبطة بدولة ‏مستقلة وذات سيادة، هو السبب الرئيس للتوتر الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.