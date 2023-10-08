الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

شدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، على ضرورة وضع حد للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
ودعا موسى فكي محمد في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.
وطالب الطرفين بالعودة -من دون شروط مسبقة- إلى طاولة المفاوضات من أجل حماية المدنيين.
وذكر أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، خصوصًا تلك المرتبطة بدولة مستقلة وذات سيادة، هو السبب الرئيس للتوتر الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.