فرنسا: علينا تبني موقف صارم تجاه سلوك النظام الإيراني.. ولا مرونة بموقفنا

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين "مرة أخرى" للاحتجاج على إعدام رجلين مؤخراً على صلة بالتظاهرات، وحذرت خلال مؤتمر صحافي في برلين من أنها تعتزم "الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين كل هذا لن يمر من دون عواقب".