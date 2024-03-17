"نتنياهو": لا يمكن اقتحام رفح وتنفيذ عملية عسكرية ما دام "السكان محاصرين فيها"

وفي بداية الحرب وجّهت إسرائيل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى قطعة من الأراضي غير المطورة على طول ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط، والتي خصصتها كمنطقة آمنة، بَيْدَ أن جماعات الإغاثة قالت إنه لا توجد خطط حقيقية لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين هناك، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المنطقة.