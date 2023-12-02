قوات الاحتلال تمنع المزارعين من قطف "ثمار الزيتون" بجنين وتستولي على أراضٍ بنابلس

يذكر أن الاحتلال يواصل منع المواطنين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون؛ ما انعكس سلبًا على الموسم الذي تضرّر بشكل كبير في مختلف المحافظات.