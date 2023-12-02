قوات الاحتلال تمنع المزارعين من قطف "ثمار الزيتون" بجنين وتستولي على أراضٍ بنابلس

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم، الواقعة خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري.
وأفاد أمين سر فتح، حسين جرادات، في قرية زبوبا؛ بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المزارعين أثناء محاولتهم قطف ثمار الزيتون؛ ما اضطرّهم إلى مغادرة أراضيهم والعودة لمنازلهم.
يذكر أن الاحتلال يواصل منع المواطنين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون؛ ما انعكس سلبًا على الموسم الذي تضرّر بشكل كبير في مختلف المحافظات.
وفي السياق، وفق وكالة "وفا" للأنباء: قرّرت سلطاتُ الاحتلال، اليوم السبت، الاستيلاءَ على نحو خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس.
وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي: إن سلطات الاحتلال سلّمت قرارًا يقضي بوضع اليد "لأغراض عسكرية" حسب الادعاءات، على "٤٨٠٠" متر من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة.
وأضاف: أن البلدة تعاني من حصار مشدّد ومنع الحركة منذ شهرين، وكذلك من الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.