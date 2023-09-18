"بايدن": سنواصل فرض عقوبات على إيران رغم إتمام صفقة تبادل السجناء

وأطلقت الولايات المتحدة، اليوم سراح 5 إيرانيين محتجزين لديها مقابل الإفراج عن 5 أمريكيين محتجزين لدى طهران في صفقة تم بموجبها أيضاً الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.