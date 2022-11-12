"ضرر كبير لسمعتها".. بريطانيا تكشف تفاصيل عن انسحاب روسيا من خيرسون!

وقالت الوزارة إن روسيا لا تزال تحاول إجلاء وحدات من مناطق أخرى في إقليم خيرسون عبر نهر دنيبرو إلى مواقع دفاعية، وأردفت: "من المرجح أن القوات المسلحة الروسية دمرت جسور الطرق والسكك الحديدية فوق نهر دنيبرو في إطار هذه العملية".