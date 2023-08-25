"غير صالحَيْن للحكم".. سفير أمريكا بالسودان للطرفَيْن المتحاربَيْن: انقلا السلطة!

وقد أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفقًا لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح نظرًا إلى أن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.