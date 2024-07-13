ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38443 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم 281 على التوالي، إلى 38443 شهيدًا، ونحو 88481 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.