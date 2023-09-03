بوركينا فاسو.. القضاء على عشرات المسلّحين هاجموا قوات الأمن

وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة التابعة لجيش بوركينا فاسو، في بيان: إن الجيش قضى على عشرات المسلحين، إضافة إلى ذلك قُتل شرطي و4 متطوعين في الهجوم الذي شنّه مسلحون بمحيط قرية سيلميوجو شرقي بوركينا فاسو، أول أمس.