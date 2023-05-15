حاملين مفاتيح بيوتهم المغتصبة.. الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 75 للنكبة

وارتدى كثيرون منهم سترات سوداء كتب عليها "النكبة أصل الرواية والعودة حق"، فيما ارتدى الستيني خيري حنون (64 عاماً)، الذي قدم من مدينة طولكرم الزي الفلسطيني التقليدي القديم، وحمل حقيبة قديمة جداً ومعولاً وضع عليه ملابسه في محاكاة لمشهد الفلسطينيين، الذين هجروا من بيوتهم وقراهم عام 1948، كما حمل مفتاح منزل قديم أشبه بالمفاتيح التي كانت تستخدم في الأربعينات.