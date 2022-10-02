القوات الروسية تنسحب من مدينة ليمان الأوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "رغم هذه الخسائر، تمكنت القوات المعادية، بسبب تفوقها في القوات والسلاح من حشد قوات الاحتياط، والدفع بها، والمضي قدماً في الهجوم".