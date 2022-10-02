القوات الروسية تنسحب من مدينة ليمان الأوكرانية

استعادت أوكرانيا أول مدينة داخل المناطق التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها إلى بلاده، من أيدي القوات الروسية.
وانسحبت القوات الروسية من مدينة ليمان الإستراتيجية المهمة، الواقعة في إقليم دونيتسك.
وكانت القوات الأوكرانية تقترب من تطويق القوات الروسية المتمركزة داخل المدينة.
وجاءت هذه التأكيدات عبر وزارة الدفاع الروسية التي ستشكّل هذه التطورات ضربة قوية لجهدها العسكري، حسبما يرى محللون.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "رغم هذه الخسائر، تمكنت القوات المعادية، بسبب تفوقها في القوات والسلاح من حشد قوات الاحتياط، والدفع بها، والمضي قدماً في الهجوم".