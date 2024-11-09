بين الابتزاز والتزييف.. "شبهات" تعصف بمكتب "نتنياهو"

والهدف من الابتزاز -وفقًا للمصادر التي نقلتها "سكاي نيوز عربية"- هو الحصول على وثائق من الجيش؛ وهو ما يفسر انتقال الوثائق السرية حول حرب غزة والرهائن إلى مكتب نتنياهو، ومن ثم إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.