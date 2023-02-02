وفد إسرائيلي يزور الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات

نقلت "رويترز" عن مصدرين بالحكومة السودانية، اليوم (الخميس)، أن وفدًا إسرائيليًا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأوضح المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن الزيارة جزء من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل، وتشمل بحث التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه.
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، ولكن مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين، ذكر أنه سيعقد مساء الخميس مؤتمرًا صحفياً عند عودته من زيارة رسمية تاريخية". ولم يفصح عن المزيد.
وزار كوهين السودان، عندما كان وزيرا المخابرات عام 2021، في زيارة لو يسبق لها مثيل.