وفد إسرائيلي يزور الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، ولكن مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين، ذكر أنه سيعقد مساء الخميس مؤتمرًا صحفياً عند عودته من زيارة رسمية تاريخية". ولم يفصح عن المزيد.