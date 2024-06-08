العالم

لتجنُّب الدمار الإسرائيلي.. إجبار مقدسي على هدم بنايته السكنية وتشريد 50 شخصًا

لم تسعفه محاولات ترخيصها بعد صدور قرار من بلدية الاحتلال بهدمها قبل 17 عامًا