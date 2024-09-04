سقوط 4 قتلى في إطلاق نار من مراهق بمدرسة ثانوية في جورجيا الأمريكية

وتسجل الولايات المتحدة أحد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى، وتفسر هذه الظاهرة بانتشار الأسلحة الفردية، إذ يملك واحد من كل 3 بالغين سلاحاً واحداً على الأقل، ويعيش واحد من كل بالغين أمريكيين اثنين في منزل يوجد به سلاح.