"يوم الأرض الـ47".. فلسطينيون: الاحتلال أقام 365 مستوطنةً منذ احتلال الضفة

من جانبه، قال منسق دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود في تصريح: إن الذكرى "47 ليوم الأرض"، تأتي هذا العام في ظل استيطان وتهويد مكثّف يهدف إلى الاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية؛ لافتًا أن الاحتلال نفّذ العام الماضي 8724 اعتداءً على الضفة الغربية، هدم خلالها 953 منزلًا ومنشأة فلسطينية؛ مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.. في مقابل ذلك هدم نحو 140 منزلًا ومنشأة، وتسليم إخطارات بهدم العشرات من المنازل والمنشآت.