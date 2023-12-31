"لافروف" يكشف عن تفاصيل المبادرة الروسية ويدعو الفلسطينيين إلى التوحد حول "منظمة التحرير"

وقال لافروف: "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية. ويظل الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية إحدى العقبات التي تعترض الطريق إلى ذلك. "نحن ندعم الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا، ولا سيما مصر والجزائر، الرامية إلى حل هذه المشكلة. من جانبنا، فإننا نساعد أيضاً أصدقاءنا الفلسطينيين على إيجاد الحلول. لقد زوّدناهم بمنصة روسية لعقد الاجتماعات. نحن نشجع الجميع على التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".