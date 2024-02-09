"تصدٍّ وإنكار".. تفاصيل إسقاط مسيرتين اخترقتا دمشق وسقوط قتيلين لـ"حزب الله"

يأتي هذا بينما قُتل 11 شخصًا بينهم سبعة مدنيين ومقاتلان من حزب الله اللبناني، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة حمص في وسط سوريا؛ وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، في حين أفادت دمشق بأنّ القصف أوقع عددًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.