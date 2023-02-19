إطلاق نار بمركز تجاري في روستوف الروسية.. وإصابة شخصَيْن

أطلق شخص مجهول النار من سلاح ناري في مركز تجاري بمدينة روستوف، وأعلنت وكالات إنفاذ القانون في المنطقة إصابة شخصين، ويجري البحث عن الجاني، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتفصلاً، قال مصدر لوكالة "تاس": "مجرم مجهول، كان موجودًا في مبنى متجر في روستوف، وأثناء نزاع مفاجئ، قام باستخدام سلاح ناري، وأطلق النار، وألحق إصابات جسدية برجلَيْن".
وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لمنطقة روستوف: "التحقيق جارٍ، وقد بدأت قضية جنائية بموجب الجزء الـ2 من المادة الـ213 من القانون الجنائي الروسي".
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على مُطلق النار، والقبض عليه.