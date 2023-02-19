إطلاق نار بمركز تجاري في روستوف الروسية.. وإصابة شخصَيْن

وتفصلاً، قال مصدر لوكالة "تاس": "مجرم مجهول، كان موجودًا في مبنى متجر في روستوف، وأثناء نزاع مفاجئ، قام باستخدام سلاح ناري، وأطلق النار، وألحق إصابات جسدية برجلَيْن".