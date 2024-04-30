قاضي محكمة نيويورك يغرم "ترامب" 9 آلاف دولار ويهدد بسجنه

وذكر القاضي خوان ميرشان في قراره، أنه تم تحذير دونالد ترامب من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسباً، ستفرض عقوبة بالسجن، وفقاً لـ"فرانس برس".