قاضي محكمة نيويورك يغرم "ترامب" 9 آلاف دولار ويهدد بسجنه

غرّم قاضي محكمة نيويورك خوان ميرشان، الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس السابق مبلغ تسعة آلاف دولار لانتهاكاته الكثيرة لحرمة المحكمة، وهدده بالسجن لانتهاكه أمراً صادراً عنه يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم، علناً.
وذكر القاضي خوان ميرشان في قراره، أنه تم تحذير دونالد ترامب من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسباً، ستفرض عقوبة بالسجن، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعلن القاضي قراره أمام دونالد ترامب في افتتاح الجلسة اليوم، في حين تدخل المحاكمة أسبوعها الثالث.
وغُرّم "ترامب" بمبلغ ألف دولار عن كل انتهاك ومجموعها تسعة، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.
ويلاحق دونالد ترامب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة جنسية محتملة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، خلال حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.