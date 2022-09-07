"الطاقة الذرية": لا نستطيع ضمان سلمية برنامج إيران النووي

من جهته، أعرب المدير العام للوكالة رافاييل جروسي، قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، عن شعوره بقلق متزايد في وقت لم يُحرز فيه أي تقدّم في ملف آثار اليورانيوم المخصّب، التي عُثر عليها في الماضي بأماكن مختلفة.