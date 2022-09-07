"الطاقة الذرية": لا نستطيع ضمان سلمية برنامج إيران النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، أنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصراً؛ بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرح عنها.
وذكرت الوكالة أن إيران واصلت في الأشهر الأخيرة تخزين اليورانيوم المخصّب، وبات مخزونها الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول المشروع النووي الإيراني، المبرم عام 2015، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، أعرب المدير العام للوكالة رافاييل جروسي، قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، عن شعوره بقلق متزايد في وقت لم يُحرز فيه أي تقدّم في ملف آثار اليورانيوم المخصّب، التي عُثر عليها في الماضي بأماكن مختلفة.