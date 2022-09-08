المصلحة الوطنية أولاً.. هذه دوافع الحكومة اليمنية بالموافقة على دخول سفن وقود لموانئ الحديدة

استشعارًا منها للمصلحة الوطنية، وحرصًا منها على المواطنين اليمنيين الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، بادرت الحكومة اليمنية إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.