فرنسا: المحققون يعثرون على خوذة وقفاز في سطو اللوفر.. واللصوص فرّوا بـ8 مجوهرات خلال 7 دقائق

وتمكن المحققون من العثور على عدد من الأدلة الجديدة، شملت خوذة دراجة نارية يُعتقد أنها تعود لأحد الجناة، بالإضافة إلى قفاز وُجد داخل سلة سُرقت سابقًا من أحد المواطنين، والذي كان قد عرضها للبيع عبر موقع "Le boncoin"، وأفاد بتعرضه لاعتداء عنيف من قِبل أفراد العصابة.