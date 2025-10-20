فرنسا: المحققون يعثرون على خوذة وقفاز في سطو اللوفر.. واللصوص فرّوا بـ8 مجوهرات خلال 7 دقائق

تتواصل التحقيقات المكثفة في عملية السطو التي شهدها متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس صباح الأحد، والتي استهدفت عددًا من المجوهرات الثمينة داخل قاعة أبولو.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، يواصل محققو لواء قمع اللصوصية (BRB) بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية (OCBC) جهودهم للكشف عن هوية منفذي العملية، التي وُصفت بـ"النوعية والسريعة"، حيث تمت خلال 7 دقائق فقط.
وتمكن المحققون من العثور على عدد من الأدلة الجديدة، شملت خوذة دراجة نارية يُعتقد أنها تعود لأحد الجناة، بالإضافة إلى قفاز وُجد داخل سلة سُرقت سابقًا من أحد المواطنين، والذي كان قد عرضها للبيع عبر موقع "Le boncoin"، وأفاد بتعرضه لاعتداء عنيف من قِبل أفراد العصابة.
كما تم العثور على مفاتيح شاحنة مجهّزة برافعة، استخدمها الجناة للوصول إلى شرفة ونوافذ قاعة أبولو، ومنها إلى خزائن المجوهرات.
وكان من بين القطع المسروقة تاج الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، والمكون من 1354 ماسة و56 قطعة زمرد، بحسب ما وثقه متحف اللوفر على موقعه الرسمي.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن قيمة المجوهرات "لا تُقدّر بثمن" وتحمل "أهمية تراثية كبيرة"، مضيفًا أن عملية السطو نفذها "ثلاثة أو أربعة" لصوص مدججين بالمعدات، واستهدفوا بدقة خزانتين للعرض داخل المتحف.