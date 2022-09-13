"الدوما" محذراً واشنطن من عواقب عسكرة كييف: الحرب ليست بعيدة عنكم

جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته على تطبيق "تليغرام"، قال فيه "يقول البيت الأبيض إنه يدين الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.. ماذا فعلت واشنطن لوقف قصف المدنيين في دونباس، حيث يعيش الناس تحت وطأة الخوف دون ماء وكهرباء لأكثر من 8 سنوات؟.. ماذا تفعل واشنطن الآن لوقف الهجمات على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه من قِبل القوات الأوكرانية، التي تهدد بكارثة نووية؟.. فقط تواصل عسكرة النظام النازي في كييف، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة.