الانتخابات التركية.. النتائج الأولية لفرز 94%: أردوغان 49.98% مقابل 44.23% لأوغلو

وحسب النتائج المعلنة في وسائل الإعلام التركية، ذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان متقدم بـ49.98 في المئة من الأصوات، مقابل 44.23 في المئة لكيليجدار أوغلو، بعد فرز 94 في المئة من أصوات الناخبين.